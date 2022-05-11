МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По сообщению Федерального сетевого агентства, объемы газа, поступающего в Германию через Украину, сократились за день почти на 25 процентов, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. СМИ: норвежский газ компенсирует возможные сбои поставок в Германию

"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину для Германии и Европы. Газоснабжение в Германии стабильно. Безопасность поставок по-прежнему обеспечена. Объемы газа, поступающего в Германию через Украину в Вайдхаус, сократились почти на 25 процентов по сравнению со вчерашним днем ​​в результате сокращения транзита. Эти объемы в настоящее время компенсируются более высокими потоками, особенно из Норвегии и Нидерландов", — говорится на сайте регулятора.

В агентстве отметили, что на данный момент "существенного роста оптовых цен не происходит".