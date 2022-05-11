МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Американская Venture Global LNG сообщила о подписании с Азиатско-Тихоокеанским подразделением компании ExxonMobil соглашения о купле-продаже 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. Болгария договорилась о дешевых поставках американского СПГ

"Компания Venture Global LNG объявила о заключении двух новых долгосрочных договоров купли-продажи с ExxonMobil LNG Asia Pacific на продажу 2 миллионов тонн в год сжиженного природного газа", — говорится в пресс-релизе Venture Global. Конкретный срок этих соглашений не указывается.

Азиатско-Тихоокеанское подразделение компании ExxonMobil будет ежегодно закупать по миллиону тонн сжиженного природного газа со строящегося завода Plaquemines LNG и завода Calcasieu Pass 2, строительство которого планируется начать в 2023 году.

Старший вице-президент ExxonMobil по СПГ Питер Кларк отметил, что компания с нетерпением ждет начало сотрудничества с Venture Global, так как продолжает наращивать портфель СПГ компании ExxonMobil и продвигать свои планы по надежной доставке природного газа с побережья Мексиканского залива США на мировые рынки.

Venture Global на данный момент строит предприятие по экспорту СПГ Plaquemines LNG, экспортная мощность которого составит 20 миллионов тонн в год. Также компания планирует реализовать проект CP2 LNG с проектной мощностью 20 миллионов тонн и пиковой мощностью около 24 миллионов тонн в год.