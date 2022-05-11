МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Решение Украины о приостановке прокачки части российского газа нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ, считают эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy. СМИ: норвежский газ компенсирует возможные сбои поставок в Германию

"Украина, ключевая страна для транзита российского газа, ​​впервые нарушила поставки газа в Европу, объявив о форс-мажоре… Эффект домино от вывода очередной трубы из европейской газовой сети и потери потока газа в объеме 10 миллионов кубометров в сутки затруднит достижение странами своих целей по хранилищам (газа — ред.)", — полагают эксперты.

Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.

В Rystad также считают, что очередная сложность с российским транзитом ускорит отказ Европы от газа из РФ. Однако, по мнению компании, вряд ли какая-либо из стан Евросоюза испытает сиюминутные сложности из-за сложившейся ситуации, поскольку газовые сети стран сильно интегрированы друг с другом. "Но это окажет дополнительную нагрузку на систему и ограничит возможность снижения цен на газ", — отмечают они.

По оценке Rystad, в мае прокачка газа через ГИС "Сохрановка", которая с 11 мая остановлена Украиной, в среднем составляла 23 миллиона кубометров в сутки. Через ГИС "Суджа", куда украинская сторона предлагает перенаправить перекрытый поток, в мае прокачивалось около 70 миллионов кубометров в сутки российского газа. При этом транзитная мощность "Суджи", зафиксированная контрактом с "Газпромом" и гарантирована оплачиваемая российской компанией, в этом году составляет 77 миллионов кубов.

Получается, что на ГИС "Суджа" можно "перекинуть" с текущего потока через ГИС "Сохрановка" около 7 миллионов кубометров, делают заключение аналитики. "Однако, основываясь на исторических данных, к этой мощности можно добавить еще 6 миллионов кубометров сверху. Таким образом, остается 10 миллионов кубометров в сутки, которые нужно перенаправить по другим маршрутам", — резюмируют они.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.