МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме. RapNet запретила торговлю российскими бриллиантами

Накануне агентство Рейтер сообщило, что немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.

"Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях", — заявил премьер на пресс-конференции для итальянских журналистов в ходе визита в США.

По словам Драги, он уверен, что платежи за российский газ продолжатся.

В начале мая глава итальянского правительства заявлял, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.

Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".

Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран. В тот же день агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями. Агентство также уточняло, что новые отключения европейских потребителей вероятны во второй половине мая, когда должны будут проводиться следующие платежи.