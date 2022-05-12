БЕЛГРАД, 12 мая — ПРАЙМ. Президент Сербии Алесандр Вучич заявил в Брюсселе, что опасается, что новые санкции Евросоюза остановят поставки нефти и газа из России в его страну. Сербия начинает переговоры о газе с Россией

Вучич в среду находится в Брюсселе на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС. Днем он встретился с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи. Вечером участвовал в рабочем ужине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем наряду с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, премьером Албании Эди Рамой, президентом Черногории Мило Джукановичем, премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и "главой МИД" самопровозглашенной республики Косово Доникой Гервала.

"Проблема в том, что я не знаю, какие санкции будут введены. Что они сделают в шестом пакете, после шестого будет седьмой пакет, а за ним, вероятно, и восьмой. Что еще окажется под санкциями? Как, например, Димитар Ковачевски, который ранее заказал зерно из Одессы и не может его получить, и зерно предоставила Сербия, за что он поблагодарил", — заявил Вучич журналистам после встречи.

"А откуда мы будем поставлять нефть? Если танкерами, то кто будет оплачивать страховку? А потом люди скажут: "Почему подорожала нефть?" Мы уже отказались от 15%, ранее от 20% акциза, это были потери в 36 миллионов евро для бюджета ежемесячно, теперь по 27 миллионов. А что делать с газом, где мы на 100% зависим от российского? И это вопрос не домовладений, а промышленности", — указал сербский лидер.

Он отметил, что с российской стороной пока не начаты переговоры о новом договоре на поставки газа, и рассматривает разные пути диверсификации.

"Я сказал в Александруполисе, что если Болгария готова идти на 1,5 миллиарда кубометров газа в год, то мы сразу готовы заказывать 300 миллионов кубических метров, особенно для гибкости в зимние месяцы", — рассказал Вучич.

Сербский президент 3 мая в присутствии лидеров балканских стран и ЕС принял участие в церемонии в честь начала строительства в порту Александруполис на севере Греции плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Она рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Там он заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа из терминала в Греции.

Он уточнил 5 мая, что в скором времени невозможна диверсификация поставок газа в страну из РФ, так как на строительство соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, откуда сможет поступать СПГ из Греции с болгарской стороны, потребуется, по его данным, не менее 300 дней.

Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

По поставкам нефти сербское руководство также ранее выражало обеспокоенность. Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС, "Газпром нефти" принадлежат 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.