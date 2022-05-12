СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — ПРАЙМ. Украинские власти, препятствуя транзиту российского газа, действуют в интересах США и стремятся устроить газовую блокаду европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. Эксперты высказали свое мнение о нарушении транзита газа в Европу

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. В свою очередь, эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy заявили, что решение Украины о приостановке прокачки части российского газа нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ.

"Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты. Поэтому мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, единственным спасением для испытывающих высокий дефицит газа стран ЕС, является немедленная реанимация проекта "Северный поток 2", который не был запущен в работу из-за политического давления США, лоббирующего поставки в Европу сжиженного газа. "Северный поток 2" — это уверенная, стабильная и гарантированная транзитная магистраль для подачи газа", — подчеркнул депутат.

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти Германии приостановили процесс сертификации газопровода, а министерство финансов США ввело санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.