МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Страны Европы раскололись на две части по вопросу сокращения зависимости от России в поставках газа и нефти, пишет турецкий экономист Эрдал Карагель в колонке для Yeni Safak. В Госдуме обвинили Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы

По его словам, прогнозируется, что некоторые страны столкнутся с повышенными рисками в связи с прекращением импорта газа из России из-за ужесточения санкций Евросоюза.

Германия, одна из ведущих экономик Европы, импортирует около 40% потребляемого газа из России, а Франция — 25%. Италия, с другой стороны, поставляет около половины импортируемого природного газа из России. По этой причине Германия, Франция и Италия являются странами, которые пострадают в случае отключения газа.

Однако Британия менее зависима от России. Она получает половину необходимого ей газа из внутренних источников и импортирует топливо из Норвегии и Катара. Эта ситуация дает ей более удобную возможность выступать против России.

Испания также не является сильно зависимой от России страной. Благодаря своей географической близости Алжир является крупнейшим торговым партнером в сфере энергетики, а США — важным игроком в торговле СПГ.

С другой стороны, такие страны, как Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдавия, полностью зависят от газа из России, коэффициент зависимости в Сербии составляет около 90%. В Финляндии, которая в последнее время испытывает напряженность в отношениях с Россией, зависимость от последней находится также на уровне 90%, констатирует эксперт.