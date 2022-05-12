FT: отказ от российского газа дорого обойдется Евросоюзу
Financial Times: энергетическая независимость от России обойдется ЕС в 195 миллиардов евро
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Европейским государствам понадобится около 195 миллиардов евро для реализации проекта ускоренного энергетического перехода. Об этом пишет издание Financial Times.
"Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России", — говорится в публикации.
Согласно предложенному Еврокомиссией плану, объединенные усилия стран — членов ЕС помогут создать устойчивую энергетическую систему и значительно снизить экспорт российского топлива.
На данный момент на рассмотрении находится шестой пакет санкций против энергодобывающего сектора РФ. Новые ограничения не поддержали некоторые страны, чья экономика серьезно пострадает при разрыве отношений с Россией.
https://1prime.ru/energy/20220512/836870870.html
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