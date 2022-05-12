МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена оплатить в мае российский газ, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая

Как отмечает агентство, готовность Eni к рублевым расчетам отражает переговорные усилия "Газпрома", согласно которому такие платежи не имеют непосредственного отношения к российскому ЦБ и, следовательно, не нарушают санкции ЕС.

Eni еще не открыла рублевый счет, но ведет юридическую работу по подготовке к его созданию в случае необходимости, заявили источники.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".