БЕРЛИН, 13 мая — ПРАЙМ. Австрийцы раскритиковали заявления канцлера Карла Нехаммера относительно "Газпрома". Медведев предрек экономический крах из-за антироссийских санкций

Ранее Нехаммер сказал в интервью газете Kronen-Zeitung, что если "Газпром" не заполнит самое крупное австрийское хранилище "Haidach", Вена заберет его для других поставщиков. Аналогичное заявление канцлер сделал в беседе с Kleine Zeitung.

Жители Австрии сочли неуместными такие высказывания. Один из читателей Kleine Zeitung написал в комментариях к интервью, что Нехаммер противоречит сам себе, заявляя с одной стороны, что Австрия остается нейтральной, а с другой — угрожая России. "Надо отдать Нехаммеру должное, он действует типично по-австрийски", — отметил он.

Бурное обсуждение заявлений канцлера идет и в соцсетях.

"На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает "Газпрому" — это просто смешно", — считает публицист Фридрих Вегенштайн.

Представитель Вооруженных сил Австрии Бернхард Шульок напомнил на своей странице в Twitter, что страна получает 80% газа из России.

"В этом состоянии создать давление (на "Газпром" — ред.)? Действительно?", — написал он.

Кабмин РФ в среду 11 мая утвердил список компаний, в отношении которых со стороны Москвы будут применены специальные экономические меры. В перечень попало 31 предприятие, в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.