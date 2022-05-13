МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цена на бензин в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л), свидетельствуют данные аналитиков. Цены на нефть растут на опасениях за снижение предложения на рынке

Как указывает на своем сайте Американская ассоциация автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,432 доллара, это на 15 центов выше, чем неделю назад. В штате Калифорния, где топливо всегда дороже, за галлон, по данным аналитиков, просят в среднем 5,87 доллара. При этом на некоторых заправках в соседнем со столичным округом Колумбия штате Мэриленд за топливо с высоким октановым числом просят уже 6 долларов. Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.

Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года — около 3,3 доллара.