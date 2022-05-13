МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что уход компании Siemens из России не влияет на модернизацию российских ТЭС: все работы идут по графику, а со следующего года "Силовые машины" будут поставлять нужную продукцию. Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России

"Мы своевременно приняли решение о локализации и создании собственных турбин большой мощности, на 65 МВт и на 170. Все работы идут по графику. "Силовые машины" начнут поставлять продукцию для модернизации российских ТЭС начиная со следующего года", — сказал он в ответ на вопрос, как повлияет уход Siemens на процесс локализации производства турбин в России и могут ли быть проблемы с модернизацией ТЭС на этом фоне.

Поставки продукции Siemens продолжатся посредством параллельного импорта, также добавил Мантуров.

Концерн Siemens в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Согласно финансовой отчетности компании, за первый квартал текущего года Siemens потерял 0,6 миллиарда евро в связи с антироссийскими санкциями. В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России.

"С точки зрения взаимодействия с Siemens — это для нас большое удивление. Компания была представлена на российском рынке более 150 лет, еще с царской России. Они всегда на всех встречах об этом декларировали. Неожиданное их решение для нас кажется достаточно странным. Но тем не менее, это решение компании", — прокомментировал Мантуров.