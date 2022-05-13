"Дочка" российской "Интер РАО" приостановит поставки электричества в Финляндию с субботы 14 мая
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Интер РАО" было вынуждено приостановить поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты, рассчитывает на их скорое возобновление, говорится в сообщении финской "дочки" энергокомпании.
Поставки электричества будут остановлены с часа ночи в субботу, 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке.
"Мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии с 14 мая. Надеемся, что ситуация скоро улучшится и торговля электроэнергией с Россией может возобновиться",- говорится в сообщении.
Дочернее предприятие российской компании "Интер РАО" — RAO Nordic Oy — приостановит поставки электричества в Финляндию с субботы 14 мая. Об ранее этом сообщила финская электросетевая компания Fingrid.
Отключение произойдет с 01 часа 14 мая, уточняется в сообщении.
Согласно данным RAO Nordic, торговля электроэнергией будет временно приостановлена из-за сложностей с приемом платежей.
Fingrid подчеркивает, что приостановка поставок из России не нанесет ущерба рынку электроэнергии в Финляндии. Выпавшие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения импорта из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства, рассказала старший вице-президент Fingrid Рейма Пяйвинен.
https://1prime.ru/energy/20220513/836888737.html