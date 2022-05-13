МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Прекращение Украиной приема газа для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" может полностью закрыть для нее возможность участвовать в процессе транспортировки газа из России в Европу, считают аналитики Института энергетики и финансов (ИЭФ). Россия вынуждена приостановить поставки электричества в Финляндию

"Практическая реализация кейса "Сохрановки" является очередным шагом по подрыву российско-европейских газовых отношений. Причем не со стороны ЕС или России, а со стороны Украины, которая в своем стремлении лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа в ЕС рискует потерять не только свой кусок "транзитного пирога", но и саму возможность быть транзитером российского газа" — пишут эксперты в своем Telegram-канале.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу через Украину остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

Эксперты ИЭФ предполагают три варианта развития событий. В первом случае Россия может пойти на требования Украины и перевести транзитные объемы на ГИС "Суджа", но это сделает газоснабжение Молдавии и некоторых европейских стран ощутимо дороже за счет удлинения маршрута поставок по территории Украины. Кроме того, "Газпрому" потребуется время, чтобы перенастроить свои потоки газа внутри России так, чтобы синхронизировать подачу газа внутри страны с новой конфигурацией транзитных поставок через Украину.

При этом ГИС "Суджа" по техническим причинам сейчас может пропускать не более 77 миллионов кубометров газа в сутки, а в настоящее время через нее уже поставляется около 72 миллионов. А объемы перенаправляемого транзита оцениваются экспертами в 30-32 миллиона, то есть значительно больше, чем могла бы дополнительно принять на себя эта станция.

"При этом остаются юридические вопросы к выполнению условий транзитного контракта, поскольку "Газпром" не признал решение Украины о приостановке транзита через ГИС "Сохрановка" форс-мажором", — отмечают в ИЭФ.

Во втором случае "Газпром" может дозагрузить газом альтернативные маршруты: "Северный поток 1" и вторую ветку "Турецкого потока", но и они не в состоянии в настоящий момент принять все объемы, шедшие через "Сохрановку", так как практически полностью заполнены.

Аналитики также рассматривают возможность запуска в эксплуатацию "Северного потока 2", но уверены, что в текущих условиях Германия и ЕС на это не пойдут.