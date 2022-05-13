МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России в апреле снизилась на 0,2% по отношению к марту, падая уже второй месяц подряд, свидетельствуют материалы Росстата.

Стоимость бензина в марте снизилась на 0,15% по отношению к февралю, в месячном выражении это произошло впервые с сентября 2021 года. В апреле эта динамика продолжилась.

Вместе с тем с начала года бензин в России подорожал лишь на 0,68% при инфляции за этот период в 11,67%.

Дизельное топливо за апрель подешевело еще на 0,5%, как и месяцем ранее. Цены на газомоторное топливо также продолжили падать в апреле, чуть замедлив темпы и снизившись на 7,5%. При этом рост потребительских цен за апрель в России составил 1,56%.

Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по итогам года темпы роста его цены превысили инфляцию. Краткосрочное снижение было зафиксировано только в начале осени, после чего цены вновь пошли в рост. В феврале 2022 года рост розничных цен ощутимо замедлился — до 0,1% против январских 0,9%.