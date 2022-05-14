МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Дочерняя структура российской "Интер РАО" — компания RAO Nordic Oy — с 14 мая остановила подачу электричества в Финляндию, говорится в заявлении финской электросетевой компании Fingrid. Об этом пишет Lenta.ru. Белгородская область начала подачу электроэнергии в Харьковскую область

В релизе Fingrid сообщается: "RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания "Интер РАО", торгующая электроэнергией по соединению 400 киловольтов, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 года, в 01:00"

При этом отмечается, что торговля приостанавливается в связи с трудностями с приемом платежей за проданную электроэнергию. Как заявили в Fingrid, что выпадающий в результате объем электроэнергии будет восполнен за счет поставок из Швеции и внутреннего производства электроэнергии.