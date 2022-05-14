МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют об увеличении заявки на прокачку газа из России через газотранспортную систему Украины в субботу на 5,7% по сравнению с показателем пятницы. Немцам объяснили, как можно пережить зиму без газа из России

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что этот объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Таким образом, транзит газа из России через Украину резко упал с 11 мая, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 14 мая выросла до 64,5 миллиона кубометров. Днем ранее она составляла 61 миллион кубометров, согласно данным ОГТСУ.

Заявка через ГИС "Сохрановка" находится на нулевой отметке. В пятницу ОГТСУ отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.

Вместе с тем, транзитный договор "Газпрома" и Украины предусматривает гарантированный ежесуточный объём прокачки (с обеих сторон) в 2021 году на уровне 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объём согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.