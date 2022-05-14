МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа", на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Заявка на прокачку газа из России через Украину выросла на 5,7%

По словам Куприянова, подтвержденный на 14 мая объем подачи через ГИС "Суджа" составляет 64,9 миллиона кубометров.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.