КИШИНЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску написал в своем Telegram-канале, что республика хочет сотрудничать с Италией в сфере энергетики. Додон предупредил о возможной экономической катастрофе в Молдавии

Попеску отметил, что на двусторонней встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи ди Майо он обсудил возможности сотрудничества в сфере энергетики, опираясь на опыт Италии в разработке инициатив, которые укрепят устойчивость Молдавии.

Стороны обменялись мнениями о региональной ситуации, а также событиях в Приднестровском регионе Молдавии.

Глава молдавского МИД поблагодарил Италию за помощь в разрешении и преодолении кризиса из-за украинских беженцев, а также за финансовую поддержку.