МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ сообщило, что ЕС готов разрешить странам-членам госрегулирование цен на газ. Министр Германии высказался о продовольственной катастрофе

"В этих исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены государством в течение переходного периода", — приводит издание цитату из документа Еврокомиссии.

ЕК таким образом надеется взять под контроль резкий рост цен на газ.

Мы больше не несем ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных территориях, заявил во вторник "Нафтогаз Украины", назвав это "форс-мажорными обстоятельствами". А "Оператор ГТС Украины" сообщил об остановке транзита через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", находящиеся под контролем российских сил (на территории ЛНР), с 11 мая якобы из-за форс-мажора. Отмечалось, что через "Новопсков" могла проходить почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).

"Газпром" заявил, что ему не предоставляли подтверждения форс-мажора и что компания не видит препятствий для продолжения транзита через ГИС "Сохрановка". "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены, отметил официальный представитель компании Сергея Куприянов.

На предложение Украины перенести все транзитные объемы на ГИС "Суджа" в российской компании ответили, что это технологически невозможно. То, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, сильно понижает надежность газоснабжения, подчеркнул "Газпром".