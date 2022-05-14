МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Цены на бензин в США в субботу вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост, следует из данных Американской автомобильной ассоциации. Цены на бензин в США вновь побили рекорды

По ее оценкам, галлон бензин (3,785 литра) в среднем по стране подорожал до 4,452 доллара, дизельного топлива – до 5,565 доллара. Год назад цены составляли 3,039 и 3,160 доллара соответственно.

Дороже всего бензин на заправках в штате Калифорния, где галлон в среднем стоит 5,926 доллара.

Рост цен на горючее американская администрация называет "подорожанием Путина" и объясняет последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине.

Сами США полностью отказались от импорта из РФ нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В попытке нивелировать последствия американские власти проводят товарные интервенции в объеме порядка миллиона баррелей в сутки за счет национального стратегического резерва.