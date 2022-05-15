МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) свидетельствуют о том, что заявка на прокачку газа из России через украинскую газотранспортную систему в воскресенье снизилась на 3,4% по сравнению с показателем субботы. Глава Ассоциации нефти и газа США прокомментировал энергокризис в стране

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", указывая, что этот объект находится находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поэтому сейчас для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Таким образом, транзит газа из РФ через Украину с 11 мая резко упал, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки. Согласно данным ОГТСУ, заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 15 мая увеличилась до 62,7 миллиона кубометров, но днем ранее составляла 64,9 миллиона кубометров.

Заявка через ГИС "Сохрановка" остаётся на нуле. В пятницу оператор отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.

Транзитный договор "Газпрома" и Украины предусматривает гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) в 2021 году в размере 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объём согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.