МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания осуществляет подачу газа для транзита через Украину в воскресенье в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа". Заявка на ГИС "Сохрановка" снова отклонена.
По словам Куприянова, подтвержденный на 15 мая объем "голубого топлива" составляет 62,7 миллиона кубометров.
С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/energy/20220515/836896925.html
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