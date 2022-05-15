МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания осуществляет подачу газа для транзита через Украину в воскресенье в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа". Заявка на ГИС "Сохрановка" снова отклонена. Заявка на прокачку газа из России через Украину снизилась 15 мая

По словам Куприянова, подтвержденный на 15 мая объем "голубого топлива" составляет 62,7 миллиона кубометров.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.