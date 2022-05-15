ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — ПРАЙМ. Управляющая электросетями Финляндии компания Fingrid сообщила, что России пришлось приостановить поставки электричества не в качестве контрмеры по вступлению страны в НАТО, а из-за санкций Евросоюза, затрудняющих оплату.
В сообщении отмечается, что приостановка передачи российской электроэнергии "вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами".
"В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться. Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России", — сказано в сообщении.
Ранее российский оператор "Интер РАО" рассказал, что поставка электричества в Финляндию прекращена с 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию.
По итогам 2021 года экспорт "Интер РАО" электроэнергии в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч, что составляет 37% от общего объема экспортируемой компанией электроэнергии.
https://1prime.ru/energy/20220515/836897946.html
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