ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — ПРАЙМ. Управляющая электросетями Финляндии компания Fingrid сообщила, что России пришлось приостановить поставки электричества не в качестве контрмеры по вступлению страны в НАТО, а из-за санкций Евросоюза, затрудняющих оплату. Путин назвал последствия смены политического курса Финляндии

В сообщении отмечается, что приостановка передачи российской электроэнергии "вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами".

"В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться. Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России", — сказано в сообщении.

Ранее российский оператор "Интер РАО" рассказал, что поставка электричества в Финляндию прекращена с 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию.

По итогам 2021 года экспорт "Интер РАО" электроэнергии в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч, что составляет 37% от общего объема экспортируемой компанией электроэнергии.