МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) свидетельствуют о том, что заявка на прокачку газа из России через украинскую газотранспортную систему в понедельник снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем воскресенья. Евросоюз придумал, как покупать российский газ без нарушения санкций

С 11 мая Украина перестала принимать "голубое топливо" для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Таким образом, транзит газа из России с 11 мая резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ, на 16 мая упала до 46,8 миллиона кубометров, а днём ранее уточнённая заявка составляла 64,7 миллиона кубометров. Заявка же через ГИС "Сохрановка" так и остаётся на нуле. В воскресенье оператор вновь отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объём прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объём согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.

В части "белорусского коридора" теперь "Газпрому" для транспортировки газа запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал – Европа".

Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.