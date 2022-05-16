АНКАРА, 16 мая — ПРАЙМ. Газета Yeni Şafak сообщила, что поставки израильского газа через Турцию в Европу рассматриваются как альтернатива российскому "голубому топливу". Греция, Израиль и США договорились активнее сотрудничать в энергетике

Издание отмечает, что пока сохраняется напряженность между Россией и Украиной, в Европе продолжаются поиски альтернативных поставок и израильский газ рассматривается как вариант. По данным газеты, маршрут поставок может пройти через Турцию и Восточное Средиземноморье.

Отмечается, что в случае достижения договоренности ожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи "голубого топлива".

Также сообщается, что "сосредоточив внимание на глубоководном бурении для добычи нефти и природного газа из морей, Турция включила в свой флот четвертое буровое судно".

"Новое буровое судно, отправившееся из Южной Кореи 7 марта, направляется в сторону Туниса. 74-дневный рейс корабля завершится, когда 19 мая, в День молодежи и спорта, корабль прибудет в Турцию. Корабль нового поколения, который будет нести службу в Восточном Средиземноморье, начнет свою первую миссию в июле после двух месяцев подготовительных работ. Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3 тысяч 600 метров, способен бурить до 12 200 метров", — уточняет издание.