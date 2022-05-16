МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor отложила запуск завода сжижения природного газа (СПГ) Hammerfest LNG, который должен был состояться 17 мая, еще на неделю, следует из сообщения в пресс-релизе компании. Страны G7 считают важным усиление инвестиций в проекты СПГ

"Hammerfest LNG возобновит работу через неделю", — говорится в сообщении. Ранее Equinor сообщала, что перезапуск завода после ремонта планируется 17 мая.

Согласно релизу, в предшествующие выходные дни была обнаружена неисправность в компрессоре, которую нужно устранить перед запуском. Отмечается, что необходимый компонент в настоящий момент заменяется, а поэтапный процесс перезапуска продолжится в течение недели.

Пожар на Hammerfest LNG на норвежском острове Мелкоя произошел 28 сентября 2020 года. Возгорание произошло в турбине. Ранее компания заявляла, что на ремонт потребуется год, и завод вернется к работе до 1 октября 2021 года. Затем Equinor переносил сроки возобновления работы завода после пожара сначала с октября 2021 года на март 2022 года, а затем — на 17 мая. Компания связывала это со значительным объемом работ и ковидными ограничениями.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.