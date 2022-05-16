МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. "Газпром" за первые четыре с половиной месяца 2022 года добыл 193,8 миллиарда кубометров газа — на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. "Газпром" оценил заполненность европейских хранилищ газа

"С 1 января по 15 мая 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 193,8 миллиарда кубических метров газа. Это на 3,7% (на 7,5 миллиарда кубических метров) меньше, чем в 2021 году", — сообщается в Telegram-канале компании.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,1%, или на 3,9 миллиарда кубометров. При этом в первой половине мая они на 6,1% выше уровня прошлого года, также сообщил "Газпром".

В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.

ЭКСПОРТ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 4,5 месяца снизился на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 55,9 миллиарда кубометров газа, при этом поставки осуществляются согласно подтвержденным заявкам, сообщила компания.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 мая 2022 года составил 55,9 миллиарда кубометров — на 26,5% (на 20,2 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ зарубежным потребителям согласно подтвержденным заявкам", — говорится в сообщении.

"Газпром" по итогам 2021 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда кубометров. Это стало четвертым результатом в истории компании.