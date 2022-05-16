МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 13,4 миллиарда кубометров, и для выхода на 90% заполненности надо закачать еще более 49 миллиардов, заявил "Газпром". "Газпром" сообщил о росте объемов экспорта газа в Китай

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 миллиарда кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать ещё более 49 миллиардов кубометров газа", — говорится на канале компании в мессенджере Telegram.

Кроме того, как отмечается, для достижения уровней даже "ковидного периода" (2019-2020 годов) Европе необходимо закачать 59 миллиардов кубометров газа.

Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.