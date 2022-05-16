МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник вечером после падения ранее в ходе торгов на росте опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. Саудовская Аравия нарастит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки

По состоянию на 17.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,43%, до 112,03 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 109,47 доллара.

Ранее в понедельник цены на нефть падали более чем на 1% на рисках за спрос на сырье. Опасения усилились после публикации статистики из Китая, которая не оправдала ожидания аналитиков. Рынки опасаются, что замедление развития китайской экономики приведет к падению спроса на нефть, так как Китай является крупнейшим импортером нефти. При этом к вечеру котировкам все же удалось выйти "в плюс".

"На нефтяном рынке до сих пор не просматривается четкая тенденция", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Commerzbank Барбары Ламбрехт (Barbara Lambrecht), которая также отметила, что утром снижение цен было связано со слабой статистикой из Китая.