МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Иран мог бы заменить Россию на газовом рынке Европы, если бы не проблемы логистики — такое мнение высказал в интервью радио Sputnik член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. Bloomberg: Евросоюз готовится к каскаду проблем

По его словам, Россия является основным поставщиком природного газа в Европу, но на фоне введения антироссийских санкций государства Евросоюза ищут альтернативных импортеров топлива, в в такой роли мог бы выступить Иран. Он напомнил, что Иран занимает второе место в мире по запасам природного газа.

"Есть страна, которая на 100 процентов могла бы заменить Россию на европейском рынке. Эта страна – Иран. По запасам газа это вторая страна в мире. Иран каждый год увеличивает объемы поставок газа на мировой рынок. В основном он поставляет его в сжиженном виде, как и соседний Катар, с которым вместе они "сидят" на самом большом газовом месторождении в мире. У Ирана это дело сейчас развивается", – отметил Танкаев.

Однако доставка сжиженного природного газа из Ирана в Европу невыгодна из-за слишком большого расстояния, добавил он.

"Ирану до Европы очень далеко гнать танкеры с СПГ. За время этого маршрута потери составляют до 50 процентов газа. Газ просто испаряется за время транспортировки. Если бы не это, то Иран мог бы стать альтернативой России на европейском рынке, и об этом можно было бы говорить серьезно", – сказал Танкаев.

Вторая причина, по которой Иран не сможет заменить Россию на газовом рынке Европы, связана с политической ситуацией на той территории, где можно было бы развивать газотранспортную систему.

"На самом деле из Ирана газ надо поставлять в Европу трубами. Этот маршрут уже есть, он освоен, там уже лежит газопровод и, казалось бы, готов технологический коридор для расширения поставок. Все хорошо, но одно плохо. Одна треть этого маршрута пролегает по территории курдов, которые непрерывно воюют с Турцией. Ни один вменяемый финансист никогда не даст денег под проект расширения этого газопровода", – подчеркнул Танкаев.

Наконец, Иран также находится под прессом международных санкций, и это является дополнительным фактором, который затрудняет поставки газа из этой страны в Европу, заключил эксперт.