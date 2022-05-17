МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Отказ Германии от российской нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену, заявил сенатор Алексей Пушков. Сенатор назвал глобализацию причиной мировой нестабильности

Он напомнил, что ФРГ поставила стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. "Отказ от газа, что бы ни говорили сторонники такого шага в правительстве Германии, в обозримой перспективе выглядит как утопия", — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Тем не менее курс Берлина на "распаривание" немецкой экономики и российских энергоресурсов — составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-ые годы и продлился около полувека, подчеркнул Пушков.