МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) свидетельствуют о том, что заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник, по предварительным данным, снизилась на 13,6% по сравнению с обновленной заявкой понедельника, до 48,9 миллиона кубометров. Эксперт объяснил, почему Иран не сможет заменить Россию на рынке газа

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Таким образом, транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ на 17 мая, упала до 46,8 миллиона кубометров, а днем ранее уточненная заявка составляла 56,6 миллиона кубометров. Номинация же через ГИС "Сохрановка" так и остается на нуле. В понедельник, как сообщал "Газпром", оператор вновь отклонил заявку российской компании на прокачку через эту станцию.

Вместе с тем транзитный договор "Газпрома" и Украины предусматривает гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года в размере 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.

Что касается "белорусского коридора", то теперь российскими санкциями "Газпрому" запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал-Европа" для транспортировки газа.

При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.