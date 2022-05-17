МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с "Газпромом" по изменению схемы оплаты российского газа, говорится в пресс-релизе. Eni намерена оплатить российский газ в мае в рублях

В сообщении компании также упомянуто, что Engie предприняла необходимые шаги для подготовки к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для энергетического гиганта.

На долгосрочные контракты французской и российской компаний в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.