МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. "Газпром нефть" уведомила The Bank of New York Mellon о прекращении программы АДР с 16 июня, следует из сообщения банка-депозитария. Действие механизма размещения АДР "Газпрома" будет прекращено 3 августа

"The Bank of New York Mellon как депозитарий получил уведомление от ПАО "Газпром нефть" о расторжении депозитного договора от 20 апреля 1999 года между компанией, депозитарием и владельцами и держателями АДР. В результате существующий механизм АДР будет прекращен с 17:00 по восточному времени 16 июня 2022 года", — говорится в сообщении.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ сообщил 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. Запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов начал действовать с 27 апреля.