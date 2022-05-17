БРЮССЕЛЬ, 17 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз не менял своих рекомендаций по платежам за газ из России. В Кремле рассказали, как идет оплата российского газа в рублях

Он отметил, что счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте.

"За платежом в этой валюте должна последовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено", — пояснил он.

Еврочиновник также отметил, что страны ЕС должны сами следить за соблюдением санкций своими компаниями, закупающими газ в России.