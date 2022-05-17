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2022
https://1prime.ru/energy/20220517/836913625.html
В ЕК напомнили, что ЕС не менял рекомендаций по платежам за газ из России
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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз не менял своих рекомендаций по платежам за газ из России. Он отметил, что счета... ПРАЙМ, 17.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ, еврокомиссия, ес, поставки газа, оплата в рублях
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз не менял своих рекомендаций по платежам за газ из России.
Он отметил, что счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте.
"За платежом в этой валюте должна последовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено", — пояснил он.
Еврочиновник также отметил, что страны ЕС должны сами следить за соблюдением санкций своими компаниями, закупающими газ в России.