БЕЛГРАД, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила на конференции "Обновляемые источники энергии – возможности для Сербии и Израиля" в Хозяйственной палате Сербии, что страна начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа на уровне госкомпаний и рассчитывает получить цену значительно ниже нынешней рыночной в 950 долларов за 1 тысячу кубических метров. В ЕК напомнили, что ЕС не менял рекомендаций по платежам за газ из России

Текущий договор компаний "Србиягаз" и "Газпром" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

Михайлович напомнила, что в сентябре 2023 года ожидается завершение строительства интерконнектора – соединительного газопровода Ниш — Димитровград с Болгарией.

"За этот год мы должны закупить объемы греческого СПГ, также и на трассе через Болгарию, чтобы быть готовыми хотя бы 40% газа получать от других поставщиков, чтобы не только от Российской Федерации, но и других государств", — также указала она.