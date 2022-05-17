МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ПУТИН: ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ И ИХ РУКОВОДСТВА ВЕДУТСЯ НАДУМАННЫЕ СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ, СОЗДАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

ПУТИН: ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ СПЕКУЛИРУЮТ НА ОЗАБОЧЕННОСТИ ЛЮДЕЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ЗАВЫШАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ПУТИН: ВЛАСТИ РФ БУДУТ ДЕЛАТЬ ВСЕ ДЛЯ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ В ИЗМЕНИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ

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