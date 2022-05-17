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2022
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Путин рассказал о проблемах российских энергокомпаний
Энергетика
Новости
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. ПУТИН: ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ И ИХ РУКОВОДСТВА ВЕДУТСЯ НАДУМАННЫЕ СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ, СОЗДАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ПУТИН: ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ СПЕКУЛИРУЮТ НА ОЗАБОЧЕННОСТИ... ПРАЙМ, 17.05.2022
энергетика, экономика, новости
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ПУТИН: ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ И ИХ РУКОВОДСТВА ВЕДУТСЯ НАДУМАННЫЕ СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ, СОЗДАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПУТИН: ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ СПЕКУЛИРУЮТ НА ОЗАБОЧЕННОСТИ ЛЮДЕЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ЗАВЫШАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ПУТИН: ВЛАСТИ РФ БУДУТ ДЕЛАТЬ ВСЕ ДЛЯ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ В ИЗМЕНИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ
Новость дополняется