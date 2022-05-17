МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что энергетическая инфляция в западных странах — это итог системных ошибок этих стран, но вину пытаются свалить на Россию.

"Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне", — сказал президент на совещании по ситуации в нефтяной сфере.

В Европе признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, добавил он.