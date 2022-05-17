МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Немецкие компании продолжают платить за поставки российского газа в евро и долларах в соответствии с контрактами, сообщило министерство экономики ФРГ. В Кремле рассказали, как идет оплата российского газа в рублях

"В социальных сетях курсируют сообщения, что санкционные правила в отношении России ослаблены, в том числе якобы возможна оплата поставок энергоносителей в рублях. Министерству об этом ничего не известно, оплата, по нашей информации, все предприятия по-прежнему платят в соответствии с контрактами в евро и долларах", — написало министерство в Twitter.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.