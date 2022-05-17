МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что страна проголосует за введение шестого пакета антиросийских санкций, включающий в себя эмбарго на поставки нефти, в том случае, если Евросоюз профинансирует ее энергетическую безопасность. В Венгрии рассказали о предложениях ЕС по эмбарго на нефть из России

Президент подчеркнула, что Венгрия находится в очень сложной ситуации в результате принятия первых пяти санкционных пакетов. "Я была бы очень благодарна президенту Польши Дуде, если бы он нас поддержал, чтобы мы получили необходимые условия для голосования за шестой пакет", — заявила Новак.

Президент добавила, что поддержание национальных интересов Венгрии в области энергетики требует финансирования. Поэтому Новак обратилась к польскому коллеге с просьбой поддержки в получении от Еврокомиссии всех фондов на восстановление, выделенных Венгрии ранее.