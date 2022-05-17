МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ."Газпром" проложил участок газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения более чем на 93%, говорится в сообщении компании. Путин поручил построить новые нефте- и газопроводы из Сибири

"Построено 793 километра — более 93% участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения", — говорится в сообщении на официальном канале компании в мессенджере Telegram.