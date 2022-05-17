2022-05-17T17:09:00+03:00
2022-05-17T17:16:55+03:00
2022-05-17T17:09:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220517/836916532.html
Участок газопровода "Сила Сибири" готов более чем на 93%
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
."Газпром" проложил участок газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения более чем на 93%, говорится в сообщении компании. "Построено 793 километра —... ПРАЙМ, 17.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ, газпром, сила сибири, строительство
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277819.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277819.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277816.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277816.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277813.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277813.jpg
https://1prime.ru/energy/20220414/836669888.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ."Газпром" проложил участок газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения более чем на 93%, говорится в сообщении компании.
"Построено 793 километра — более 93% участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения", — говорится в сообщении на официальном канале компании в мессенджере Telegram.