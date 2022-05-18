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https://1prime.ru/energy/20220518/836923353.html
В Евросоюзе раскрыли детали отказа от российского топлива
Энергетика
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План Европейского Союза по отказу от российских энергоресурсов предусматривает импорт газа из других стран, а также увеличение доли возобновляемой энергии и экономию топлива,... ПРАЙМ, 18.05.2022
энергетика, новости, ес, энергетика, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. План Европейского Союза по отказу от российских энергоресурсов предусматривает импорт газа из других стран, а также увеличение доли возобновляемой энергии и экономию топлива, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС хочет к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45%. При этом общее потребление энергии планируется сократить на 13%. Кроме того, будет мобилизировано до 300 миллиардов евро на реформы в области энергетики.
Как рассказала глава ЕК, за год (с апреля 2021 по апрель 2022) Европейскому Союзу удалось снизить потребление российского газа до 26% с 40%.