МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. План Европейского Союза по отказу от российских энергоресурсов предусматривает импорт газа из других стран, а также увеличение доли возобновляемой энергии и экономию топлива, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС хочет к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45%. При этом общее потребление энергии планируется сократить на 13%. Кроме того, будет мобилизировано до 300 миллиардов евро на реформы в области энергетики.

Как рассказала глава ЕК, за год (с апреля 2021 по апрель 2022) Европейскому Союзу удалось снизить потребление российского газа до 26% с 40%.