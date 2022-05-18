МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин: Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины

Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе.

"Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать — (АЭС) будет работать на Россию", — сказал Хуснуллин журналистам.

"Атомная энергия — это один из самых дешевых видов электроэнергии, поэтому она абсолютно конкурентноспособная, и беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию, у нас таких проблем не будет", — добавил он.