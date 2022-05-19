СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Цель реализуемой в Восточной Европе "Инициативы трех морей" (Триморье) — изоляция России от Европы для замещения российского газа американским, заявил РИА Новости член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт", доктор экономических наук, профессор Андрей Конопляник. Эксперт рассказал о сложностях отказа Европы от российского топлива

"Инициатива трех морей" также известная как "Триморье", объединяет 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.

Конопляник отметил, что российская инфраструктура экспортных поставок газа состоит из сухопутных радиальных газотранспортных украинского и польского коридоров и сухопутно-морских обходных полуколец – северного, состоящего из двух морских "Северных потоков" и их сухопутных продолжений, и южного, состоящего из морского "Турецкого потока" и его сухопутного продолжения "Балканский поток". Полукольца замыкаются на те же пункты сдачи-приемки газа в глубине ЕС, что и радиальные коридоры, создавая надежную систему, гарантирующую бесперебойные поставки.

Для завоевания рынка континентальной Европы перед американским сжиженным природным газом (СПГ) стоит препятствие в виде, по словам эксперта, на первый взгляд парадоксальной проблемы входа с запада, то есть через ближайшие к США регазификационные терминалы на Пиренейском полуострове, в Великобритании и/или на северо-западе Европы (на участке от Нидерландов до Франции) и на юге Средиземноморья (побережье Франции – Италии).

"Дальнейшая транспортировка уже регазифицированного СПГ из Испании-Португалии вглубь континента невозможна – физически нет трубопроводной инфраструктуры. Великобритания связана с континентальной Европой всего двумя трубопроводами – BBL и Интерконнектор. Но так как добыча газа в Северном море падает с рубежа веков, то трубопроводы эти в основном загружены на поставки газа с континента на остров", — отметил Конопляник.

Таким образом, чтобы доставить регазифицированный газ с южного и/или северного европейского побережья в центр континента, где расположены пункты сдачи-приемки российского трубопроводного газа, в ЕС существенно недостает "вертикальной" трубопроводной инфраструктуры ("север-юг"), а также "запад-восток", так как исторически в центральной Европе развивались поставки газа в противоположном широтном направлении ("восток-запад"), отметил эксперт. При этом с начала 2022 года в ЕС действует запрет, закрепленный в политике Европейского инвестиционного банка, на создание и финансирование газовой и нефтяной инфраструктуры.

"Поэтому с 2016 года в Европе реализуется американо-восточноевропейский проект "Инициатива трех морей" (Триморье), который является реинкарнацией проекта "Междуморье" Пилсудского столетней давности. Цель – отрезать Россию от Европы. Применительно к энергетической сфере это означает формирование инфраструктурного вертикального коридора "север-юг" в Восточной Европе, от моря до моря, перерезающего радиально-кольцевую систему поставок российского газа в Европу. Задача — заместить российский газ в Европе американским", — сказал Конопляник.

Также, по его словам, США намерены создать газовые коридоры на востоке Европы, чтобы провести по ним СПГ к крупному подземному газохранилищу на западной Украине и таким образом контролировать конъюнктуру на Центрально-европейском газовом хабе.

В рамках "Триморья" пробивается коридор с севера на юг, от терминалов СПГ на Балтике в Польше (Свиноустье) и в Литве (Клайпеда) с созданием трубопроводных перемычек, которые могли бы работать в прямом и реверсном режиме, заявил эксперт.

"Цель – выйти к подземному газохранилищу на западе Украины. Это крупнейшая система ПХГ в Европе общим объемом порядка 32 миллиарда кубометров", — сказал Конопляник.

Аналогичный коридор пробивается с юга от терминалов СПГ в Эгейском (Ревитуза, Греция) и в Мраморном (Мармара, Турция) морях, через греческо-болгарскую границу, где были созданы перемычки для физического реверса. И далее реверсом по "Трансбалканскому газопроводу" через Болгарию-Румынию в направлении ПХГ Украины, работающего сегодня в режиме таможенного склада, отметил эксперт.

"И здесь ключевой момент американской задумки. Если регазифицированный СПГ приходит на ПХГ Украины, врезаясь в середину российского транзитного "украинского коридора", то далее это газ может поставляться на запад по действующим трубопроводам, построенным еще во времена СССР. А кто контролирует ПХГ на Украине, тот контролирует конъюнктуру на Центрально-европейском газовом хабе в Баумгартене (Австрия). Это один из основных пунктов сдачи-приемки нашего газа, откуда один из его потоков идет на юг, на Италию, другой – далее на запад через Чехию в Германию и другие страны северо-западной Европы", — сказал Конопляник.

Таким образом, предполагается отсекать газ из России от Европы, на это нацелены программы "Десять пунктов МЭА" Международного энергетического агентства от 3 марта и Еврокомиссии "Перезагрузи ЕС" от 8 марта, отметил Конопляник. По мнению эксперта, именно Польша и Болгария, у которых в конце 2022 году заканчивались долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку, отказались в конце апреля переходить на новую схему расчетов за газ и спровоцировали тем самым упреждающее прекращение поставок из России, не дожидаясь конца года.