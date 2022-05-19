ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Шельфовые нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" работают штатно, сохранены все рабочие места, сообщил губернатор Валерий Лимаренко во время ежегодного отчета в областной думе. Минэкономики ожидает снижение экспорта газа из России, рост экспорта СПГ

"Работы по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" идут в штатном режиме: добыча, отгрузка углеводородов. Не потеряно ни одно рабочее место. Идет активная замена иностранного персонала на российский, в том числе из числа жителей Сахалинской области", — рассказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что реализуются стратегия развития российского участия по проекту "Сахалин-2" и программа локализации по проекту "Сахалин-1" с целью замещения иностранного оборудования, материалов и сервисов на российские аналоги. "Мы развиваем сейчас направления, связанные с сервисами, для этих видов бизнеса. С этой целью строим индустриальный технопарк в Южно-Сахалинске. Мы фактически хотим локализовать сервисы, которые сейчас, во время санкций, ушли с Сахалина. Такие компании, которые будут замещать эти сервисы, есть. Они будут создавать новые рабочие места в регионе и новые налоги будут приносить", — заявил Лимаренко.

Он отметил, что оба нефтегазовых проекта останутся главными источниками наполнения областного бюджета, который более чем на 70% формируется из поступлений от нефтегазового сектора.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%. В конце февраля Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания заявила, что закроет все АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. По данным СМИ, ExxonMobil рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня.