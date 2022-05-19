МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал "не оставить никого" из немцев или европейцев один на один с ростом цен на энергоносители.

"Как с национальной, так и с европейской точки зрения, мы все время придерживаемся одного: чтобы вызванный Россией рост цен никого не перегружал, мы никого не оставим в одиночестве. Это особенно относится к гражданами со средним или маленьким доходом. Они чувствуют ежедневно, что… выросли цены на бензин на заправке, а также на продукты… Также и предприятия, которые страдают от рост цен за энергию, бизнес которых в России разрушен, могут полагаться на нашу поддержку", — сказал, выступая в бундестаге ФРГ, Шольц.

Он подчеркнул, что на европейском уровне необходимо обеспечить "отсутствие дефицита в энергообеспечении отдельных стран", это "принцип европейской солидарности". При этом "частью европейского решения" для обеспечения бездефицитных поставок энергоносителей является "развитие трансевропейских сетей", а также развитие возобновляемой энергетики, сказал канцлер ФРГ.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.