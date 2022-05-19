МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" пока не меняет планов по срокам реализации "Арктик СПГ 2", первая линия почти полностью закончена, заявил глава компании Леонид Михельсон. СМИ узнали о планах индийской ONGC купить долю в проекте "Сахалин-2"

По его словам, санкции вызывают большие сложности, но их удается преодолевать. "Новатэк" обращается в европейский и польский суды из-за санкций Польши.

"Первая линия практически полностью вся построена, еще надо две-три линии… большие сложности сегодня с введением санкций… нам удается побеждать сложности, пока мы планов по срокам ввода ("Арктик СПГ 2" — ред.) не меняем", — рассказал Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Локализация оборудования на "Арктик СПГ 2" сначала будет 50%, в ближайшие два-три года достигнет 70-80%, добавил он.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. Но в апреле глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания работает над уточнением сроков и конфигурации проекта.