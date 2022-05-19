Глава "Новатэка" Михельсон сообщил о сложностях со строительством "Арктик СПГ 2" из-за санкций
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" пока не меняет планов по срокам реализации "Арктик СПГ 2", первая линия почти полностью закончена, заявил глава компании Леонид Михельсон.
По его словам, санкции вызывают большие сложности, но их удается преодолевать. "Новатэк" обращается в европейский и польский суды из-за санкций Польши.
"Первая линия практически полностью вся построена, еще надо две-три линии… большие сложности сегодня с введением санкций… нам удается побеждать сложности, пока мы планов по срокам ввода ("Арктик СПГ 2" — ред.) не меняем", — рассказал Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Локализация оборудования на "Арктик СПГ 2" сначала будет 50%, в ближайшие два-три года достигнет 70-80%, добавил он.
"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. Но в апреле глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания работает над уточнением сроков и конфигурации проекта.
https://1prime.ru/energy/20220519/836931776.html