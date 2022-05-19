МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" обращается в суды Польши и Европы из-за санкций, согласно которым компания должна передать газовые сети польским компаниям. Об этом рассказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон. PGNiG собирается судиться с "Газпромом"

Польша в апреле ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Новатэк". Однако из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy. Теперь польское правительство обязывает подразделение "Новатэка" передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.

"Сейчас… обратились в польский суд, обращаемся в суд ЕС", — прокомментировал Михельсон вопрос польских санкций против компании.