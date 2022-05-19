МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Глава "Газпром нефть" Александр Дюков заявил, что компания считает рынок Азии наиболее перспективным, перенаправляет туда нефть, в том числе с традиционного рынка Европы. PGNiG собирается судиться с "Газпромом"

Дюков отметил на просветительском марафоне "Новые горизонты", что спрос на нефть и нефтепродукты растет в основном в развивающихся странах, что делает рынок Азии наиболее перспективным.

"Газпром нефть" обладает эффективно выстроенными бизнес-процессами и поэтому работает стабильно, несмотря на антироссийские санкции. По мнению главы компании, ситуация на нефтяном рынке России на начальном периоде пандемии коронавируса была сложнее, чем сейчас. И даже тогда "Газпром нефть" закончила год с прибылью.